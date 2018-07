Berlin (AFP) Die CDU-Spitze hat zu Geschlossenheit bei der Abstimmung über die Frauenquote am Donnerstag im Bundestag aufgerufen. Es gehe darum, "Handlungsfähigkeit und Geschlossenheit" der Koalition zu zeigen, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe am Montag nach den Gremiensitzungen der Partei in Berlin. Auf den Treffen war intensiv über das strittige Thema Frauenquote diskutiert und ein Kompromiss beschlossen worden.

