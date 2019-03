Bonn (AFP) Mitauslöser für den Schritt in die Insolvenz beim Energieanbieter Flexstrom war offenbar ein drohendes Verbot von Stromverträgen gegen Vorkasse durch die Bundesnetzagentur. Bereits im Januar habe die Bundesnetzagentur ein Prüfverfahren gegen Flexstrom eingeleitet, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatts". "Dieses Verfahren hätte in die Untersagung der Geschäftsmodell-Tätigkeit mit Vorkasse geführt."

