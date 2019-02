München (AFP) Im Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) wollen die Angehörigen eines NSU-Opfers auch staatliches Versagen zum Thema machen. Semiya und Kerim Simsek erklärten am Montag in München über ihre Anwälte, zwar säßen die Sicherheitsbehörden in dem Verfahren gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer nicht auf der Anklagebank. "Und dennoch werden sie auch Fragen zum Versagen staatlicher Behörden stellen, weil diese Fragen gestellt werden müssen", hieß es weiter.

