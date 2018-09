Hamm (AFP) Die Werbung von Restposten-Märkten mit durchgestrichenen "Statt"-Preisen, die nicht näher erläutert werden, kann mehrdeutig und damit irreführend sein. Es müsse klar sein, um welchen Vergleichspreis es sich bei dem durchgestrichenen Preis handele, urteilte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einer am Montag veröffentlichten Entscheidung. Fehle diese Angabe, werde ein "durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher" durch eine solche Werbung in die Irre geführt. (Az. 4 U 186/12)

