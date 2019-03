Berlin (AFP) Zwei von fünf Beschäftigten in Deutschland glauben, dass ihr Beruf gesundheitsschädlich ist. Das geht aus einer Umfrage der Krankenversicherung DKV hervor, wie die Zeitung "Welt" am Montag berichtete. 38 Prozent der Befragten stimmten demnach dem Satz zu: "Wenn man gesund bleiben will, sollte man meinen Beruf nicht bis zum Rentenalter ausüben". 45 Prozent sehen dies hingegen nicht so.

