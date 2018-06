Brüssel (dpa) - Überlange Lastwagen sollen nach dem Willen der EU-Kommission auch Ländergrenzen in der EU passieren dürfen. Einen entsprechenden Vorschlag präsentiert die Behörde heute in Brüssel.

Demnach dürfen die sogenannten Gigaliner künftig von einem EU-Land in ein anderes fahren, wenn beide betroffenen Staaten einverstanden sind und die rund 25 Meter langen Trucks auf ihren Straßen erlauben. Über mehr als eine Grenze sollen die Laster auch weiterhin nicht fahren dürfen. In Deutschland lassen bislang sieben Bundesländer die Lang-Lkw testweise auf die Straße.

