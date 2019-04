Metz (AFP) Opa auf der Flucht: Ein 82-Jähriger hat im ostfranzösischen Metz versucht, aus einem Krankenhaus zu entkommen, und ist dabei in einem Lüftungsschacht steckengeblieben. Der Mann, der wegen Problemen in Zusammenhang mit Diabetes behandelt wurde, sei in einem Müllraum in den Schacht gelangt, erklärte die Krankenhausleitung am Sonntag. Der Patient zeige "die charakteristischen Eigenschaften eines Ausreißers" und habe schon in den Tagen zuvor die Klinik verlassen, ohne dem Personal bescheid zu geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.