Paris (AFP) Etwa 70 Gegner der Homo-Ehe in Frankreich sind in der Nacht zum Montag im Polizeigewahrsam genommen worden. Die Kritiker des Projekts der sozialistischen Regierung hätten versucht, vor der Nationalversammlung rund ein dutzend Zelte aufzubauen, teilte die Polizei in Paris mit. Sie wollten dort eine Aktion "Camping für alle" in Anlehnung an die Bewegung "Demo für alle" starten, die seit Monaten gegen die Homo-Ehe mobil macht. Nach der Zustimmung des Senats zu dem Gesetzentwurf ist das Schlussvotum in zweiter Lesung in der Nationalversammlung nun für den 23. April angesetzt.

