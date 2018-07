Paris (SID) - Der englische Skandal-Fußballer Joey Barton von Olympique Marseille wird nach seiner verbalen Entgleisung gegen den brasilianischen Nationalspieler Thiago Silva vorerst nicht bestraft. Die Ethikkommission des französischen Fußballverbandes (FFF) sah sich außerstande, ein Disziplinarverfahren gegen Barton einzuleiten, da der 30-Jährige nicht zur Anhörung in Paris erschienen war.

"Das bedeutet jedoch nicht, dass er nicht bestraft wird, wenn der französische Verband anders entscheidet", sagte Laurent Davenas, Präsident der Kommission: "Zuerst müssen jedoch beide Seiten, Anklage und Verteidigung, einer objektiven Übersetzung zustimmen."

Barton hatte mit homophoben Äußerungen via Twitter für mächtig Ärger gesorgt. Über den Kurznachrichtendienst bezeichnete er Silva von Paris St. Germain als "Pussy" und "übergewichtigen Ladyboy". Anlass für Bartons Äußerungen war offenbar ein Interview mit der Sporttageszeitung L'Equipe gewesen, in dem Silva Kritik an dem Engländer geübt hatte. Barton, derzeit von den Queens Park Rangers aus der englischen Premier League an Marseille ausgeliehen, hatte in seiner Karriere bereits häufig durch Fehlverhalten für Aufsehen gesorgt.