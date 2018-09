Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat an die Frauen in der Koalition appelliert, den Mut zu haben, im Bundestag für eine gesetzliche Frauenquote in Aufsichtsräten von Unternehmen zu stimmen.

«Union und FDP sind in vielen Fragen aus der Zeit gefallen. Die Gleichstellung von Mann und Frau gehört dazu», sagte er der «Leipziger Volkszeitung». Die Zeit sei überreif für eine Frauenquote. Er wisse, dass es viele Frauen in der Union und in der FDP gebe, die gerne mit der Opposition stimmen würden. «Jetzt hänge das von deren Mut ab», sagte Steinmeier.

Der Bundestag wird am Donnerstag über den Oppositionsvorstoß für eine feste Frauenquote in Aufsichtsräten von Unternehmen entscheiden.

Im Bundesrat war er mit Unterstützung der CDU-geführten Länder Thüringen und Saarland beschlossen worden. Um das Gesetz im Bundestag zu verabschieden, müssten insgesamt 21 Abgeordnete aus dem schwarz-gelben Regierungslager mit der Opposition stimmen.

Inzwischen bröckelt im Bundestag die schwarz-gelbe Mehrheit gegen das Vorhaben - trotz klarer Beschlüsse der Koalition. Mehrere Abgeordnete von Union und FDP wollen nach Medienberichten dem Vorstoß von SPD, Grünen und Linken zustimmen. Die Unionsfraktion hat für den heutigen Montag ein Krisentreffen angesetzt. Dabei würden Fraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt mit jenen Abgeordneten das Gespräch suchen, die mit der Parteilinie Schwierigkeiten hätten, hieß es aus der Fraktion.