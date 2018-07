Zagreb (AFP) Die regierenden Sozialdemokraten in Kroatien haben bei der Wahl der Vertreter für das EU-Parlament einen Denkzettel verpasst bekommen: Dreieinhalb Monate vor dem EU-Beitritt des Balkanstaates erhielt die konservative HDZ mit knapp 33 Prozent die meisten Stimmen und kann nun sechs der zwölf kroatischen EU-Abgeordneten nach Brüssel und Straßburg entsenden, wie die Wahlkommission am frühen Montagmorgen mitteilte. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lag die regierende SDP demnach bei einem Anteil von knapp 32 Prozent und ergatterte fünf Sitze. Der verbliebene Platz geht an die Arbeiterpartei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.