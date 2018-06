New York (dpa) - Der australische Schauspieler Hugh Jackman ist am Wochenende in einem New Yorker Sportstudio von einer Frau verfolgt worden. Sie habe «Ich liebe dich» geschrien und einen Elektrorasierer aus der Tasche gezogen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Polizei und Jackmans Sprecher. Jackman habe zunächst befürchtet, dass die Frau eine Waffe in der Hand hielt. Der Schauspieler habe den aufdringlichen Fan schon früher vor seinem Haus und der Schule seiner Tochter gesehen, sagte der Sprecher.

