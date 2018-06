Cancún (AFP) Im mexikanischen Badeort Cancún sind im Innenhof eines Hauses sieben aufeinander gestapelte Leichen entdeckt worden. "Ihnen waren mit Klebeband die Augen verbunden worden. Die vermutliche Todesursache ist Ersticken", sagte ein Polizeivertreter am Montag vor Journalisten. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die sieben Menschen Samstagnacht in der Nähe eines Parks entführt und am frühen Sonntagmorgen ermordet worden seien. Das Haus, in dessen Innenhof die Leichen gefunden wurden, soll für den Drogenhandel genutzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.