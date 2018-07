Stockholm (dpa) - Zwei ehemalige Mitglieder der schwedischen Pop-Legende Abba haben das Eröffnungslied für den Eurovision Song Contest geschrieben. Wie der schwedische Sender SvT mitteilte, soll das Lied mit dem Titel «We Write the Story» beim Finale am 18. Mai in der Stadt Malmö als eine Art Eurovisions-Hymne aufgeführt werden. Die Abba-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus arbeiteten für den Song mit dem schwedischen DJ Avicii zusammen. Abba feierten ihren internationalen Durchbruch 1974, als sie mit «Waterloo» den Songcontest gewannen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.