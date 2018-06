Islamabad (AFP) Der frühere pakistanische Regierungschef Raja Pervez Ashraf darf wegen Bestechungsvorwürfen nicht zur kommenden Parlamentswahl im Mai antreten. Ein Wahlgericht wies einen Einspruch des Politikers der Pakistanischen Volkspartei gegen seinen zuvor verhängten Ausschluss von der Abstimmung am Montag zurück, wie ein Wahlbeamter der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Ashraf wird von einem Konkurrenten in seinem Wahlbezirk Gojar Khan in der zentralen Provinz Punjab der Korruption bezichtigt, weshalb er bei der Wahl nicht antreten soll.

