Berlin (dpa) - Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sieht die SPD nach dem Bundesparteitag von Augsburg gut gerüstet für eine erfolgreiche Aufholjagd bis zur Bundestagswahl im September. In Umfragen seien schon einige die Könige gewesen, die die Wahlen dann doch verloren hätten, sagte Steinbrück im Deutschlandfunk. In der Partei verweist man auf das Beispiel Niedersachsen, wo Rot-Grün trotz eines beliebten CDU-Ministerpräsidenten knapp gewann. Die bisherigen Pannen will der SPD-Kanzlerkandidat hinter sich lassen.

