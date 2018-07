Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat zurückhaltend auf die Verschiebung des NSU-Prozesses vor dem Oberlandesgericht München reagiert. Nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, verwies Westerwelle in Berlin auf die Gewaltenteilung. Er habe volles Vertrauen in die deutsche Gerichtsbarkeit, dass hier richtig entschieden werde. Westerwelle hatte sich in den vergangenen Tagen dafür stark gemacht, dass auch ausländische Medien Plätze im Gerichtssaal bekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.