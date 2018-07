Köln (SID) - Zum Abschluss des 29. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Kaiserslautern wieder auf Relegationsplatz drei klettern. Nach dem Sieg des direkten Konkurrenten 1. FC Köln benötigt die Mannschaft von Trainer Franco Foda in ihrem Gastspiel bei Erzgebirge Aue mindestens einen Punkt, um die Rheinländer wieder zu verdrängen. Die Partie beginnt um 20.15 Uhr.