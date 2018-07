Enschede (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat sich in zwei Testspielen mit einem Sieg und einer Niederlage von China getrennt. Im niederländischen Enschede gewann die Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Montag den ersten Vergleich über 70 Minuten zunächst mit 1:0 (1:0). Das zweite Spiel über 50 Minuten ging mit 4:3 (2:1) an die Asiatinnen, die mit neun Olympia-Teilnehmerinnen von London 2012 angetreten waren. Bundestrainer Jamilon Mülders hatte sieben Neulinge nominiert.