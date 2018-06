Duschanbe (AFP) Die tadschikischen Ermittlungsbehörden bekommen bei ihrer Suche nach zwei verschollenen Mädchen professionelle Hilfe aus den USA. Das FBI werde die Fahnder des Justizministeriums in dem zentralasiatischen Land unterstützen, kündigte die US-Botschaft in der Hauptstadt Duschanbe am Montag an. Das rätselhafte Verschwinden der beiden vier und sechs Jahre alten Kusinen vor drei Wochen hatte in Tadschikistan öffentlichen Aufruhr ausgelöst und Ängste vor einem möglichen Netzwerk skrupelloser Kindesentführer geschürt.

