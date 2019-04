Stuttgart (dpa) - Julia Görges wird den deutschen Tennis-Damen beim Fed-Cup-Aufstiegsspiel gegen Serbien fehlen. Die 24-Jährige aus Bad Oldesloe sagte für die Partie in Stuttgart am Wochenende aus gesundheitlichen Gründen ab, wie der Deutsche Tennis-Bund am Montag mitteilte.

«Julia hat körperliche Probleme», sagte Bundestrainerin Barbara Rittner. In der Vorwoche hatte Görges beim Turnier in Kattowitz wegen Schwindelanfällen aufgeben müssen. Rittner nominierte kurzfristig Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld nach. Zudem stehen Angelique Kerber, Mona Barthel und Sabine Lisicki im Aufgebot für das Relegationsduell um den Aufstieg in die Weltgruppe.