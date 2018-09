New York (AFP) Auch der US-Softwareriese Microsoft arbeitet einem Bericht zufolge an der Entwicklung einer intelligenten Uhr. Der Konzern habe entsprechende Bauteile angefragt, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Internetseite unter Berufung auf Zulieferer. An Uhren, die ähnliche Funktionen wie Smartphones haben sollen, arbeiten zahlreiche kleine Unternehmen, aber angeblich auch große Konzerne wie Apple und Samsung. Der Internetriese Google wiederum entwickelt derzeit eine intelligente Brille.

