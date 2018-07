Tokio (AFP) Die USA sind nach Angaben von Außenminister John Kerry offen für "echte und glaubwürdige" Verhandlungen mit Nordkorea über die atomare Abrüstung. Allerdings müsse die Führung in Pjöngjang "bedeutende Schritte" unternehmen, um zu zeigen, dass sie ihre internationalen Verpflichtungen einhalten wolle, sagte Kerry am Montag in der japanischen Hauptstadt Tokio. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

