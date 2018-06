Washington (AFP) Die USA haben eine Neuauszählung der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl in Venezuela angemahnt. Angesichts der "Knappheit des Ergebnisses" wäre die Überprüfung ein "wichtiger, weiser und notwendiger Schritt", sagte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Jay Carney, am Montag in Washington. Damit könne sichergestellt werden, dass alle Menschen in Venezuela "Vertrauen" in das Wahlergebnis hätten. Eine übereilte Entscheidung für einen Kandidaten würde dagegen nicht den Erwartungen an ein "klares und demokratisches Ergebnis" genügen.

