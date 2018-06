Sydney (AFP) Die Menschen in Australien rauchen und trinken weniger als vor fünf Jahren, viele aber wurden dicker und ängstlicher. Das ergab eine Studie zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, die am Dienstag vorgestellt wurde. Der Untersuchung der Firma Roy Morgan Research zufolge hat sich die allgemeine Gesundheit der Australier in den vergangenen fünf Jahren leicht verschlechtert. Nunmehr würden aber 1,1 Millionen weniger Gläser alkoholischer Getränke pro Woche geleert, sagte Firmenchefin Michele Levine. Zudem sei die Zahl der Raucher in fünf Jahren um 134.000 gesunken. In Australien leben knapp 23 Millionen Menschen.

