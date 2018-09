Frankfurt/Main (dpa) - Das günstige Zinsumfeld und die starke Fördertätigkeit haben der staatlichen Förderbank KfW erneut einen Milliardengewinn beschert.

Zum Jahresende 2012 stand ein Konzerngewinn von 2,4 Milliarden Euro in den Büchern nach knapp 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr, wie das vom Bund und den Ländern kontrollierte Institut am Dienstag in Frankfurt berichtete. «Das Jahr 2012 ist wieder ein sehr erfreuliches Jahr für die KfW gewesen.

Dass wir das dritte Jahr in Folge ein Ergebnis von über 2 Milliarden erreichen, hätten wir nicht zu träumen gewagt», sagte der KfW-Vorstandsvorsitzende Ulrich Schröder. Dieser Erfolg werde sich in den kommenden Jahren aber nicht fortsetzen.

