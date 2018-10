Berlin (AFP) Bei der Abstimmung über die Zypern-Hilfen am Donnerstag im Bundestag wird mit einer breiten Mehrheit gerechnet. Die Fraktionssitzungen von Union und FDP ergaben am Dienstag, dass rund ein Dutzend Koalitionspolitiker ihre Zustimmung verweigern will. Auch SPD und Grüne signalisierten Einverständnis.

