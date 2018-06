Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef José Manuel Barroso sieht kaum Spielraum, der Bitte des Krisenlandes Zypern nach erhöhten Entwicklungszahlungen aus dem Budget der Europäischen Union nachzukommen. Im Rahmen der Verhandlungen über den EU-Haushalt bis zum Jahr 2020 seien die Zahlungen zur Regionalförderung für jeden Mitgliedstaat bereits "sehr genau" festgelegt worden, schrieb Barroso in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an den zyprischen Staatschef Nikos Anastasiades. Zypern soll demnach in den kommenden Jahren 945 Millionen Euro zur Förderung von Infrastruktur und Landwirtschaft bekommen.

