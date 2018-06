Berlin (AFP) Die mutmaßlichen Anschläge von Boston haben nach Einschätzung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) keine Auswirkungen auf die Terrorgefahr in Deutschland. "Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich nicht verändert", sagte Friedrich am Dienstag in Berlin. Die Hintergründe des Anschlags in Boston seien zur Stunde unklar, sagte Friedrich weiter. Die deutschen Behörden befänden sich im ständigen Informationsaustausch mit den Sicherheitsbehörden in den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.