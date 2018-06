Berlin (AFP) Nach dem Kompromissvorschlag der Unionsspitze zur Frauenquote sieht CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt die Gefahr einer Mehrheit für den Oppositionsantrag im Bundestag gebannt. Nach Gesprächen mit den möglichen Abweichlern aus den Reihen der Unionsfraktion am Montagabend sei es ihren Informationen zufolge so, "dass wir davon ausgehen können, dass der Antrag der SPD mit Mehrheit zurückgewiesen wird", sagte Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. Sie habe aber nicht persönlich an diesen Gesprächen teilgenommen.

