Mannheim (AFP) Der Konjunktur-Optimismus unter Finanzmarktexperten hat sich stark abgeschwächt. Im April sank der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen deutlich um 12,2 Punkte auf 36,3 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Trotz des starken Rückgangs handle es sich aber um den drittbesten Stand des Indikators in den zurückliegenden zwei Jahren. Nur in den vergangenen beiden Monaten seien die Experten optimistischer gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.