Hamburg (Deutschland) (AFP) Im langen Tarifstreit des Sicherheitspersonals am Flughafen Hamburg haben sich Arbeitnehmer und -geber auf einen Schlichterspruch geeinigt. Die Löhne der etwa 600 Luftsicherheitsassistenten sollen sich demnach um insgesamt 18 Prozent erhöhen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Hamburg mit. Vorausgegangen war eine monatelange Auseinandersetzung mit mehrere Streiks, die für große Behinderungen im Flugverkehr gesorgt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.