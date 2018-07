Berlin (AFP) Die Kunden der Deutschen Post müssen in den kommenden Tagen mit Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief in den bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für Mittwoch und in den Tagen darauf zu Warnstreiks auf, wie sie am Dienstag in Berlin mitteilte. Ein Verdi-Sprecher sagte, von den Streiks könnten auch die Briefzustellung und Postverteilzentren betroffen sein. Auch die Paket-Tochter DHL sei bei den Warnstreiks mit einbezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.