Berlin (AFP) Deutschlands Wirtschaft rechnet aufgrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung in diesem Jahr letztmalig mit einem Anstieg der Zahl der Auszubildenden. Industrie, Handel und Dienstleistungsbranche würden 2013 voraussichtlich ein Prozent mehr Ausbildungsverträge abschließen, teilte der Deutsche Industrie- und Handwerkskammertag (DIHK) am Dienstag in Berlin unter Berufung auf eine Umfrage in Unternehmen mit. Ab 2014 werde es dann "nur noch einen Trend" geben: Die Zahl der Schulabgänger und Ausbildungsverträge werde stetig sinken.

