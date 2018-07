München (dpa) - Der FC Bayern München will heute in sein 19. Endspiel im DFB-Pokal einziehen. Gegner ist im Halbfinale der VfL Wolfsburg. Alles andere als ein Sieg des deutschen Fußball-Rekordpokalsiegers vor heimischer Kulisse wäre eine riesige Überraschung. Nach der großen Rotation am vergangenen Wochenende beim 4:0 gegen Nürnberg in der Bundesliga wird Trainer Jupp Heynckes im Pokal eine noch stärkere Formation auf das Feld schicken. Der Endspielgegner von München oder Wolfsburg wird am Mittwoch zwischen dem VfB Stutttgart und dem SC Freiburg ermittelt.

