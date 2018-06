Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Auslieferung eines an Schizophrenie leidenden mutmaßlichen Extremisten aus Großbritannien an die USA abgelehnt. Die zu erwartende Inhaftierung des Mannes im Hochsicherheitstrakt eines US-Gefängnisses könnte dessen Krankheit noch verschlimmern, begründeten die Straßburger Richter am Dienstag ihre Entscheidung.

