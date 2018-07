Berlin/Bonn (dpa) - Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Post und Verdi ist am Montag in Berlin auch die zweite Verhandlungsrunde ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Post am Abend auf dpa-Anfrage.

Die Gewerkschaft fordert für die 132 000 Tarifbeschäftigten bei der Post sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 140 Euro mehr im Monat. Außerdem sollen die Auszubildenden monatlich 65 Euro mehr verdienen.

Die Deutsche Post legte auch bei der zweiten Tarifrunde kein Angebot vor. Im Fokus der Verhandlungsrunde lag nach Angaben des Unternehmens die Verdi-Forderung nach einer Neufassung der Postzulage für die Bundesbeamten der Deutschen Post. «Wir haben eingehend über eine Reihe von Detailfragen gesprochen, die Voraussetzung für die Vorlage eines konkreten Angebots sind», teilte Personalvorstand Angela Titzrath mit. «Ich bin zuversichtlich, dass wir in konstruktiven Gesprächen zu einer Einigung kommen werden.» Von Verdi war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Schon bei der ersten Tarifrunde vor gut drei Wochen hatte die Post die Verdi-Forderung als «sehr ambitioniertes» Ziel bezeichnet. In Deutschland werden immer weniger Briefe verschickt. Diese Rückgänge glich die Post im Geschäftsjahr 2012 mit dem gut laufenden Pakete-Sektor aus. Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet die Post mit einem Gewinnzuwachs. Am 25. April soll nach Angaben des Unternehmenssprechers im Raum Düsseldorf weiterverhandelt werden.