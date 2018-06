Berlin (dpa) - Die Veranstalter des Berlin-Marathons wollen nach dem Anschlag auf den Marathon in Boston ihr Konzept überprüfen. «Wir müssen erörtern und die Information bekommen, was jetzt wirklich in Boston passiert ist», sagte Renndirektor Mark Milde am Dienstag im ZDF-«Morgenmagazin».

Der Anschlag in Boston sei nun im Hinterkopf der Organisatoren. «Da werden wir unsere Konsequenzen draus ziehen in Abstimmung mit den Behörden, mit denen wir auch sonst gut zusammen arbeiten», sagte Milde.

Beim Berlin-Marathon seien über 600 Rettungskräfte im Einsatz, es gebe im Zielbereich große Medizinzelte. Wenn es zum Schlimmsten komme, sei man vorbereitet. «Allerdings kann man natürlich nicht eine komplette Strecke von 42 Kilometern absichern», sagte Milde. Zwar gebe es Kontaktpersonen bei Feuerwehr und Polizei. «Da muss man dann sicherlich in einer gewissen Art und Weise improvisieren, weil man natürlich nicht genau weiß, wo etwas passiert.» Der Berlin-Marathon wird in diesem Jahr am 29. September gestartet.

