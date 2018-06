Boston (dpa) - Die deutsche Marathonläuferin Sabrina Mockenhaupt hat geschockt auf die Bombenanschläge beim Rennen in Boston reagiert.

«Warum müssen unschuldige Menschen bluten!!!? Betet für die Verletzten und leider für die Toten und deren Angehörigen! Wahnsinn! Hoffentlich passiert nicht noch mehr!», schrieb Mockenhaupt im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Läuferin aus dem Siegerland war bei dem Marathon-Klassiker an der US-Ostküste Zehnte geworden.

Dem TV-Sender Sky sagte sie: «Erstmal konnte ich das nicht glauben. Unfassbar, unfassbar. Die Leute wollen Spaß haben, laufen und waren froh, hier starten zu können und dann passiert so was. Warum immer so wehrlose Menschen, die nichts dafür können?»

Sie sei zum Zeitpunkt des Anschlags schon im Hotel 200 Meter vom Explosionsort entfernt unter der Dusche gewesen. «Als ich wieder zurück in die Hotellobby kam, war plötzlich alles anders», sagte die 32-Jährige der WAZ-Mediengruppe. «Ich sehe nur sehr viele Verletzte, dazu Polizei und viel Helfer. Wir müssen hier im Hotel bleiben.»

