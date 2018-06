New York (dpa) - Schauspieler, Sänger und zahlreiche weitere Prominente haben schockiert und bestürzt auf die Anschläge beim Boston-Marathon reagiert. «Solch ein sinnloser und tragischer Tag» schrieb US-Schauspieler Ben Affleck auf Facebook.

«Meine Familie und ich senden unsere Liebe unserem geliebten und unverwüstlichen Boston.» Affleck ist in der Ostküsten-Metropole aufgewachsen, genauso wie sein Kollege Mark Wahlberg. Dieser twitterte: «Gedanken und Gebete für meine Heimatstadt Boston».

Auch Model Gisele Bündchen, deren Ehemann Tom Brady beim Football-Club New England Patriots spielt, und Justin Timberlake schickten über den Kurznachrichtendienst Worte des Mitgefühls. Timberlake sprach von einem «schrecklichen Ereignis.» Sängerin Hilary Duff schrieb, sie sei sehr traurig: «Warum nur tun Menschen anderen Menschen solche Dinge an.» Schauspielerin Goldie Hawn twitterte: «Innige Gebete für alle Opfer in unserer großartigen Stadt Boston.» Ähnlich äußerte sich auch Sängerin Britney Spears, die ergänzte: «Ich fühle mit euch.»

US-Sängerin Anastacia twitterte «Gott schütze Boston» und «Ich wünsche allen Stärke, die betroffen sind und denen, die den Verletzten helfen». US-Schauspielerin Bette Midler schrieb: «Das sind schreckliche Nachrichten aus Boston.» Ihre Kollegin Ashley Tisdale ergänzte: «Es ist furchtbar und beängstigend, solche Gewalt zu sehen.» US-Komiker Steve Carell twitterte, dass sein Herz schmerze wegen der Menschen in Boston. In dieser Stadt habe sie zwei Filme gedreht, bemerkte Schauspielerin Cher, die Menschen seien dort so liebenswert und lebensfroh.

Er hasse Nachrichten wie diese, schrieb der Tennis-Star Andy Roddick. «Das ist so sinnlos.» Auch die Sängerinnen Lindsay Lohan und Kelly Osbourne, die Boyband «Jonas Brothers» und Sänger Neil Diamond äußerten per Twitter ihr Mitgefühl. Der britische Starkoch Jamie Oliver schickte beste Wünsche an alle in Boston, dazu veröffentlichte er auf Instagram ein Foto der US-amerikanischen Flagge.

Reagiert haben auch die Moderatoren der Latenight-Shows im US-Fernsehen. Jimmy Kimmel sprach auf ABC von einem «schrecklichen Tag». Die Anschläge seien eine abscheuliche Sache. «Meine Aufgabe ist es, Sie zum Lachen bringen, daher werde ich versuchen, das zu tun - und ich werde wahrscheinlich scheitern. Ich scheitere bereits.» Sein Kollege Craig Ferguson betonte auf CBS, er sei entsetzt: «Ich bin voller Wut und Zorn, ich bin kein so guter Comedian, um das vor Ihnen verbergen zu können.»

«Ich hoffe, dass, wer auch immer das getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird», schrieb der kanadische Schauspieler William Shatner.

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, bedankte sich bei den Rettungskräften. «Sie rennen immer unseren größten Ängsten entgegen, um Leben zu retten.»

