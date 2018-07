Washington (dpa) - Nach den Bombenattacken in Boston im US-Staat Massachusetts sind die Sicherheitsvorkehrungen an «strategisch wichtigen» Orten in anderen größeren US-Städten verstärkt worden. Wie der Sender MSNBC berichtet, wurde in Washington der Abschnitt der Pennsylvania Avenue vor dem Weißen Haus für Fußgänger gesperrt. Auch in New York gebe es verstärkte Schutz- und Kontrollmaßnahmen, so für U-Bahn-Stationen. Wie es weiter hieß, wurden auch auf den US-Airports die Kontrollen verschärft. Das gelte insbesondere für Auslandsflüge.

