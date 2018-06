Istanbul (AFP) Die türkische Polizei hat im zentralanatolischen Konya zehn mutmaßliche Anhänger des Terrornetzwerkes Al-Kaida festgenommen, die syrische Rebellen mit Waffen und Kämpfern versorgt haben sollen. Wie die Internetausgaben der Zeitungen "Hürriyet" und "Radikal" am Dienstag meldeten, wiesen die Verdächtigen die Anschuldigungen zurück. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren demnach Hinweise aus der Bevölkerung, wonach radikale Islamisten junge Freiwillige für den Kampf gegen das Assad-Regime in Syrien anwerben wollten. Die Verhöre der Verdächtigten dauerten am Dienstag noch an.

