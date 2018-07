München (dpa) - Die Firmenchefs in Deutschland, Österreich und der Schweiz sitzen nach einer Studie wieder deutlich fester im Sattel. Im vergangenen Jahr hätten nur noch 11,7 Prozent der Vorstandschefs der 300 größten Unternehmen im deutschsprachigen Raum ihre Posten geräumt, ergab die in München veröffentlichte Studie der Strategieberatung Booz & Company. Die Fluktuationsrate ging damit im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozentpunkte zurück und lag deutlich niedriger als in jeder anderen Region der Welt.

