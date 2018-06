Boston (AFP) Die Bostoner Polizei hat ihre Angaben über eine dritte Explosion am Rande des Marathonlaufs in der US-Ostküstenstadt zurückgezogen. Die Polizei teilte über den Online-Kurzbotschaftendienst Twitter am Montag (Ortszeit) mit, dass es sich bei dem Zwischenfall in der Präsidentenbibliothek von John F. Kennedy um ein Feuer gehandelt habe. Zuvor hatte der Bostoner Polizeichef Ed Davis bei einer Pressekonferenz gesagt, dass sich an der Bibliothek eine Explosion ereignet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.