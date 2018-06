Washington (AFP) Die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye besucht am 7. Mai erstmals die USA. Das gab das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) bekannt. Ein wichtiges Thema bei dem Gespräch mit US-Präsident Barack Obama würden "die weitere Zusammenarbeit zur atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel und die Antwort auf die nordkoreanische Bedrohung" sein, hieß es in der Erklärung. Außerdem wollten sich Obama und Park über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit ihrer Länder und eine Modernisierung der Sicherheitszusammenarbeit unterhalten.

