Boston (AFP) Die Zahl der Todesopfer des mutmaßlichen Bombenanschlags in der US-Ostküstenstadt Boston hat sich auf mindestens drei erhöht. Das sagte Bostons Polizeichef Ed Davis am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Der Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts, Deval Patrick, sprach von mehr als 100 Verletzten. Der Nachrichtensender CNN berichtete unterdessen, dass mehr als 140 Menschen in Krankenhäusern behandelt würden. Der Gesundheitszustand von mindestens 17 Verwundeten sei "kritisch".

