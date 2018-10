Stuttgart (AFP) Der Autobauer Daimler hat sich von seinen restlichen Anteilen des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns EADS getrennt. Die 61,1 Millionen Aktien seien am Mittwoch wie angekündigt in einem beschleunigten Platzierungsverfahren an institutionelle Anleger verkauft worden, teilte Daimler in Stuttgart mit. Deren Nachfrage sei "stark" gewesen. Der Verkaufspreis lag dem Konzern zufolge bei 37 Euro, der Gesamterlös beträgt demnach etwa 2,2 Milliarden Euro.

