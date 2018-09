Berlin (Deutschland) (AFP) Trotz guter Finanzlage bleibt Deutschland weit vom erklärten Entwicklungshilfe-Ziel entfernt. Laut Koalitionsvertrag sollte der Anteil bis 2015 auf 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung gesteigert werden, dem am Mittwoch vorgelegten Entwicklungsbericht zufolge lag der Anteil 2012 aber wie schon vor vier Jahren bei 0,38 Prozent. An der Zielmarke werde dennoch festgehalten, heißt es in dem Bericht von Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP).

