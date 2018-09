Berlin (dpa) - Der zweifache Oscar-Gewinner Christoph Waltz (56), der mit Richard Strauss' «Der Rosenkavalier» bald in Antwerpen erstmals eine Oper inszeniert, hat keine gute Meinung vom Regietheater.

«Ich finde es, ehrlich gesagt, im Theater schwierig, wenn ich dem, was passiert, nicht mehr folgen kann. Wenn ich als Zuschauer plötzlich zum Ko-Autor gemacht werde und mir zusammenreimen muss, worum es da eigentlich geht», sagte der Schauspieler («Inglourious Basterds», «Django Unchained») der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vom Mittwoch.

«Wenn ich keinen Platz mehr da vorne im Bühnengeschehen habe, als Zuschauer, dann muss ich mich zurücklehnen. In dem Moment, wo ich mich zurücklehne, ist eine Distanz geschaffen, dabei möchte ich doch viel lieber involviert werden.» Ein Regisseur müsse eine Geschichte erzählen wollen, meinte Waltz. Das könne schiefgehen, was sogar auch mal gut sein könne. «Wenn ich aber eine andere Geschichte erzähle, als die von Strauss und Hofmannsthal, dann brauche ich ja nicht unbedingt deren Stück herzunehmen, nur, damit ich was zum Verbiegen habe! Dann kann ich doch gleich meine eigene Story erfinden.»

Zu seiner Inszenierung an der Vlaamse Opera in Antwerpen (die Premiere ist für den 15. Dezember geplant, Probenbeginn «am 26. Oktober um zehn Uhr. Das weiß ich schon länger auswendig») kündigte Waltz an: «Ich habe nichts damit gewonnen, wenn ich den "Rosenkavalier" zukleistere mit postmodernem Müll und das dann dreimal im Kreis herumfahren lasse.»

