Brüssel (dpa) - Neuer Schlag der Antiterror-Fahnder in Belgien: Die Polizei hat bei einer Razzia in Wallonien und in Antwerpen sechs Personen vorläufig festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde später Haftbefehl erlassen, darunter der frühere Sprecher der radikalislamischen Gruppe Sharia4Belgium. Zwei Personen wurden wieder freigelassen, berichtete die Staatsanwaltschaft laut Nachrichtenagentur Belga. Die Ermittler wollen nachweisen, dass die Gruppe zu einem internationalen Netzwerk gehört, welches Nachwuchs für extremistische Organisationen in Syrien sucht.

